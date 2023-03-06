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Агент Селюк о хет-трике Дзюбы: забил три гола сборной России во главе с главным тренером

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о хет-трике форварда московского «Локомотива» Артема Дзюбы в ворота «Ростова» в мачте 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает Vprognoze.ru.

«Мало того, что он забил три мяча самом Карпину и, что немаловажно, забил всем игрокам сборной. Вратарь — из сборной, защитники тоже. Все сборники. Он показал, кому он забивал. Практически национальной команде он забил во главе с главным тренером», — добавил Селюк.

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 4 марта «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Хет-трик в московской команде оформил Артем Дзюба. Это первые голы нападающего после перехода в стан «железнодорожников».

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший наставник ЦСКА Газзаев высказался о хет-трике Дзюбы.

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Футбол. Чемпионат России
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