Тренер «МЮ» тен Хаг отчитал своих игроков за непрофессионализм в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг остался недоволен действиями игроков своей команды в матче против «Ливерпуля».

«Это не соответствовало нашим стандартам. Мы не играли как команда. Это было непрофессионально. Безусловно, я злюсь.

Я удивлен, потому что последние недели и месяцы я видел, что эта команда жизнерадостна и настроена на победу. Мы не придерживались плана и не выполняли свою работу.

Мы не держали ответный удар, и это было действительно непрофессионально. Я действительно разочарован и зол из-за этого», — передает слова тен Хага «Би-би-си».

Сегодня «Манчестер Юнайтед» был разгромлен «Ливерпулем» со счетом 0:7. Дублями в этом матче отметились Коди Гакпо, Давид Нуньес и Мохамед Салах. Еще один гол забил вышедший на замену Роберто Фирмино.

Это поражение стало самым крупным в истории «МЮ». До этого «красные дьяволы» получали по шесть мячей в свои ворота от «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» в 2011 и 2020 году соответственно.

В АПЛ по-прежнему лидирует «Арсенал». «Канониры» опережают идущего на втором месте «Манчестер Сити» на пять очков. Третье место в таблице занимает «Манчестер Юнайтед».

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