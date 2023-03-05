В сборной России ответили на вопрос о приглашении Дзюбы после хет-трика в ворота «Ростова»

Николай Писарев, помощник Валерия Карпина в сборной России, ответил на вопрос о приглашении нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в состав национальной команды на матч с Ираном.

«Что‑то изменилось, нас куда‑то вернули? Раньше было объявлено, что игроков 30+ не вызываем. Ничего не изменилось, нас никуда не вернули. Что‑то поменяется, все будут включены в список. Пока ничего не изменилось. Ни у одного другого тренера не было такой ситуации, которая есть сейчас», — передает слова Писарева «Матч ТВ».

8 февраля нападающий подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. 4 марта «Локомотив» на выезде обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Хет-трик в московской команде оформил Артем Дзюба. Это первые голы нападающего после перехода в стан «железнодорожников».

Встреча России и Ирана намечена на 23 марта.

Напомним, что весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Дмитрий Былыкин допустил назначение Артема Дзюбы капитаном «Локомотива».