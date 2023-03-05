Экс-нападающий ЦСКА Масалитин назвал невнятным матч против «Сочи»

Бывший нападающий столичного ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался об игре 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между армейской командой и «Сочи».

По его словам, московский клуб на протяжении нескольких игр не показывает тот футбол, на который рассчитывают болельщики.

«Очередная невнятная игра ЦСКА. Как-то игроки пытались мяч держать, но впереди ничего острого не создали. Причем это на протяжении нескольких матчей длится.

Очень многое зависит по-прежнему от Карраскаля с Мединой, которые сегодня провели плохой матч. Многое зависело от Кучаева, который должен был созидать в центре, но игра у него тоже не пошла. Возможно, он не в форме.

«Сочи» выдержал свою линию, сыграв надежно в обороне и на контратаках. Что-то получалось, что-то нет, однако после выхода Джорджевича судьба матча решилась. В первом голе была отличная комбинация, отличное открывание и исполнение, во втором — хороший прострел», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Напомним, что матч закончился со счетом 1:0 в пользу подопечных Курбана Бердыева.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед», отправив в ворота соперника семь безответных мячей.