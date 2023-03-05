«Барселона» оторвалась от «Реала» на 10 очков в Ла Лиге, обыграв «Валенсию» вдесятером

Сегодня «Барселона» в рамках 24-го тура чемпионата Испании принимала на своем поле «Валенсию». Подопечные Хави одержали победу со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 16-й минуте встречи. Бускетс выполнил мягкий заброс в штрафную соперника, где Рафинья опередил вратаря Мамардашвили и головой отправил мяч в сетку.

На 55-й минуте хозяева получили право на пенальти. Торрес подошел к точке, разбежался и пробил низом. После его удара мяч попал в штангу и ушел за пределы поля.

Через четыре минуты «Барселона» осталась в меньшинстве. Рональд Араухо получил прямую красную карточку за остановку соперника руками.

После этой встречи каталонцы набрали 62 очка и оторвались от занимающего второе место мадридского «Реала» на 10 очков. Команда Карло Анчелотти сегодня проведет свой матч против «Бетиса». Начало встречи в 23:00 по московскому времени. 2 марта «Барселона» и «Реал» встречались друг с другом в рамках Кубка Испании. Тогда победа осталась за каталонцами 1:0.

Ранее сообщалось, что руководство «Реала» разочаровано тактикой Анчелотти в матче с «Барселоной» в Кубке Испании.