Гуменник одержал победу в финале Гран-при России, Алиев поднялся с предпоследнего на второе место

Сегодня в Санкт-Петербурге прошел финал Гран-при России, в котором мужчины представили свою произвольную программу. После короткой программы лидером стал олимпийский чемпион Марк Кондратюк (102,86 балла). Чуть больше трех баллов ему уступил Петр Гуменник (99,69 балла), тройку лидеров замкнул Макар Игнатов (99,09 балла).

По результатам двух программ сегодня третье место досталось Марку Кондратюку (273,4 балла). Вторым стал Дмитрий Алиев, который поднялся с 11-го места (277,74 балла). Победу одержал Петр Гуменник (282,12 балла).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию выступлений.

У женщин сегодня победу одержала Аделия Петросян, опередившая Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву соответственно.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Наталья Бестемьянова заявила, что четверные прыжки Камилы Валиевой в сегодняшнем финале Гран-при России будут занесены в книгу рекордов Гиннесса.