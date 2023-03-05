Капитан «Локомотива» Баринов назвал Дзюбу лидером клубной раздевалки

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о нападающем Артеме Дзюбе, который присоединился к клубу в феврале 2023 года в статусе свободного агента.

По его словам, 34-летний форвард сразу после прихода взял на себя функцию лидера.

«Я капитан «Локомотива». Пришел Артем, он лидер раздевалки. Я ему помогаю, он мне в чем-то помогает. И на Евро, когда были в сборной, у нас никогда не было проблем, и сейчас — то же самое.

А медийная история вокруг Артема — это его история, меня это не интересует. Мы делаем одно дело — помогаем нашему клубу», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

Напомним, что в выездном матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» Дзюба оформил хет-трик и принес своей команде победу (3:1).

После этого успеха подопечные Михаила Галактионова набрали 16 очков и поднялись на 13-ю позицию в турнирной таблице.

Ранее экс-тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о настрое Артема Дзюбы на матч против команды Валерия Карпина в 18-м туре РПЛ.