Норвежский журналист рассказал, кто из российских лыжников испытает много негатива после возвращения

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт считает, что российских спортсменов не вернут на международные турниры в следующем году.

«Не согласен ни с чьим мнением о том, что Россию допустят на международные турниры в следующем году.

FIS и Йохан Элиаш, в частности, хотели бы вернуть Россию как можно скорее, замаскировав ее под нейтральным флагом. Но думаю, что протесты и сопротивление со стороны многих стран будут слишком сильными. Больше всего негатива и сопротивления будет в отношении «русских патриотов» Большунова и Степановой», — передает слова журналиста Sport24.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22.

В общем зачете Кубка мира в текущем сезоне лидирует норвежец Йоханнес Клебо. В прошлом сезоне он также стал победителем, опередив Александра Большунова. У женщин первенствует норвежка Тириль Венг.

Ранее Юрий Бородавко удивился результатам норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который не выиграл ни единой дистанционной гонки на ЧМ.