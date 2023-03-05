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Норвежский журналист рассказал, кто из российских лыжников испытает много негатива после возвращения

Норвежский журналист: Россию пока не вернут, особенно «русских патриотов» Большунова и Степанову

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Владимир Астапкович/Павел Бедняков/РИА Новости

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт считает, что российских спортсменов не вернут на международные турниры в следующем году.

«Не согласен ни с чьим мнением о том, что Россию допустят на международные турниры в следующем году.

FIS и Йохан Элиаш, в частности, хотели бы вернуть Россию как можно скорее, замаскировав ее под нейтральным флагом. Но думаю, что протесты и сопротивление со стороны многих стран будут слишком сильными. Больше всего негатива и сопротивления будет в отношении «русских патриотов» Большунова и Степановой», — передает слова журналиста Sport24.

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира – 2021/22.

В общем зачете Кубка мира в текущем сезоне лидирует норвежец Йоханнес Клебо. В прошлом сезоне он также стал победителем, опередив Александра Большунова. У женщин первенствует норвежка Тириль Венг.

Ранее Юрий Бородавко удивился результатам норвежского лыжника Йоханнеса Клебо, который не выиграл ни единой дистанционной гонки на ЧМ.

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