Украинский боксер Ломаченко подвергся критике за фото с Махачевым

Украинский боксер Василий Ломаченко подвергся критике за совместное фото с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Исламом Махачевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Момент, где Ломаченко и Махачев делают совместную фотографию, попал в видеотрансляцию поединка на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе.

Украинские фанаты осудили совместное фото своего боксера с россиянином из-за того, что они считают, что Махачев поддерживает СВО и дружит с Рамзаном Кадыровым. Боец UFC за год ни разу не высказался по этой теме.

Так пользователи сети высказались об отношении Ломаченко к россиянам: «Ничего особенного. Просто Вася любит деньги, РПЦ, россиян и «дружбу народов», построенную на костях», — написал один из них.

Василий Ломаченко выигрывал золото Олимпиады дважды — в 2008 и в 2012 годах. Также он является двукратным чемпионом мира и один раз ему покорялся чемпионат Европы. Всего в профессиональной карьере украинец провел 19 боев, в 17 из которых одержал победу (11 из них нокаутом). В мае этого года у Ломаченко запланирован бой за титул абсолютного чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, WBC и The Ring в легком весе с американцем Девином Хейни.

Ранее олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев выразил желание сразиться в поединке с двукратным чемпионом Игр Василием Ломаченко.