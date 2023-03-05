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Ученица Тутберидзе Петросян выиграла финал Гран-при России по фигурному катанию

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Сегодня в Санкт-Петербурге прошел финал Гран-при России, в котором женщины представили свою произвольную программу. После короткой программы лидерство захватила Аделия Петросян (85,62 балла). Чуть менее четырех баллов ей проиграла Елизавета Туктамышева (81,09), тройку лидеров замыкала Камила Валиева (78,97 балла).

По результатам двух программ сегодня третье место досталось Елизавете Туктамышевой. Она получила 241,61 балла. Второй стала олимпийская чемпионка Пекина Камила Валиева с результатом 241,76 балла. Первое место уверенно завоевала Аделия Петросян (255,01 балла). Она исполнила два четверных тулупа и тройной флип, однако упала на тройном акселе.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию выступлений.

Напомним, что в конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Ранее Елизавета Туктамышева рассказала об отношениях с японскими соперницами.

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