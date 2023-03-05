РФС рассмотрит отмененный гол в ворота «Урала» даже в случае отсутствия обращения «Спартака»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев заявил, что даже в том случае, если московский «Спартак» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК), департамент рассмотрит эпизод с отмененным голом Александра Соболева в концовке матча 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уралом».

Встреча, прошедшая 4 марта в Москве, завершилась со счетом 2:2. На 85-й минуте арбитр Виталий Мешков отменил взятие ворот «Урала». Эпизод вызвал большие споры между экспертами и болельщиками.

«Для того чтобы оценить эпизод, его не обязательно выносить на экспертно-судейскую комиссию. Ситуация с отмененным голом плюс-минус простая и понятная. Если «Спартак» не будет обращаться в ЭСК, то после написания рапорта — если оба департамента будут с ним согласны — у нас будет итоговая оценка этого эпизода. Подчеркну, будет позиция департамента, не ЭСК», — цитирует Каманцева РИА Новости.

Дубль в прошедшем матче оформил спартаковец Руслан Литвинов. В составе «Урала» отличились Рай Влут (с пенальти) и Эрик Бикфалви.

Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 37 очков и продолжают занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» остается на десятой строчке.

Ранее Шанис, сестра кузена игрока «Спартака» Квинси Промеса, в зале судебного заседания обратилась к нему.

Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Летом прошлого года его обязали выплатить компенсацию пострадавшему.