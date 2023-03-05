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Губерниев уверен, что «Локомотив» с Дзюбой не просто останется в РПЛ, а расцветет

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Телеграм-канал «ФК «Локомотив» Москва»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на хет-трик нападающего Артема Дзюбы в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова».

«Хет-трик Дзюбы – это большое достижение для него, но еще больше – для Юрия Нагорных. Я вообще в восторге от шагов руководства «Локомотива», которые поверили в Артема, дали ему шанс.

Сейчас Дзюбе нужно засучить рукава и продолжать забивать. Я уверен, что «Локомотив» не просто останется в РПЛ, а расцветет», — передает слова Губерниева «РБ Спорт».

Для Дзюбы голы «Ростову» стали первыми после возвращения в Россию. Нынешний сезон Дзюба начал в турецком клубе «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт спустя несколько месяцев. После возвращения на родину в статусе свободного агента футболист подписал контракт с «Локомотивом».

Благодаря победе «Локомотив» поднялся с 14-го на 13-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Ростов» с 35 очками идет третьим.

Ранее известный футбольный комментатор и блогер Василий Уткин в видео на своем YouTube-канале поделился мнением о последнем интервью нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбы.

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