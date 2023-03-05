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Бородавко назвал допингерами норвежских лыжников с терапевтическими исключениями

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко заявил, что считает допингерами всех спортсменов, которые получают терапевтические исключения по медицинским показателям на употребление запрещенных препаратов.

«Все спортсмены, у кого есть терапевтические исключения, — это допингеры, включая астматиков. Они все сидят на допинговых препаратах, подстраховались разрешением своих антидопинговых лабораторий для получения возможности применять допинговые препараты. За этими препаратами, которые кажутся безобидными, кроются серьезные вещи.

Как только уберут терапевтические разрешения, мы увидим совершенно другую картину, даже в норвежской команде», — сказал Бородавко в интервью РИА Новости.

Врач Уве Феранген ранее рассказал о количестве спортсменов в сборной Норвегии по лыжным гонкам, которые страдают астмой и принимают лекарства от этого заболевания.

«В cборной Норвегии на чемпионате мира от 50 до 70% cпортcменов имеют диагноз аcтма и принимают лекарcтва. Это чиcло практичеcки не меняетcя уже неcколько лет», — заявил специалист.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион и чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов ответил посмеявшемуся над его победой на турнире «Чемпионские высоты» норвежцу Йоханнесу Клебо.

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