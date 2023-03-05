Тарпищев отреагировал на сообщения о допуске российских теннисистов к Уимблдону

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на сообщения о том, что в 2023 году российских и белорусских теннисистов допустят к участию в Уимблдоне.

«Вернулись к регламенту, который был. Почему не должны играть? Странно, что не пустили в прошлом году. Нормально, что все играем — это правила соревнований», — сказал Тарпищев «Чемпионат.com».

Ранее издание Daily Telegraph сообщило, что россиянам и белорусам разрешат сыграть на Уимблдоне и других турнирах на территории Великобритании.

Напомним, в апреле прошлого года организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) 7 декабря оштрафовала LTA за недопуск россиян и белорусов на турниры, проводимые на территории страны. Штраф составил $1 млн. На такую же сумму британскую организацию ранее оштрафовала Женская теннисная ассоциация (WTA).

Ранее бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 Надежда Петрова оценила победу Даниила Медведева над Новаком Джоковичем в полуфинале турнира АТР 500 в Дубае.