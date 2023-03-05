Губерниев назвал причину отстранения Тарасовой от комментирования по версии Первого канала

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о том, что заслеженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяну Тарасову отстранили от комментирования финала Гран-при России в Санкт-Петербурге по решению Первого канала.

4 марта Татьяна Тарасова сообщила, что Первый канал отстранил ее от работы из-за поддержки высказываний двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о судействе.

«Девочки, тут такие дела! Оказывается, Первый канал и не собирался приглашать Тарасову комментировать ближайшие фигурнокатательные события! Там просто плановая ротация комментаторов! Вот оно как! Источники на Первом сообщают...

А на шоу-программах Татьяна Тарасова будет ярко комментировать! В общем, все должно быть хорошо!» – написал Губерниев в Telegram-канале.

Напомним, Плющенко ранее раскритиковал судейство своих учеников на российских турнирах и пригрозил тем, что они могут сменить спортивное гражданство.

Финал Гран-при России проходит в спортивном комплексе «Юбилейный» 4–5 марта.

Ранее сообщалось, что ученица тренера Этери Тутберидзе Аделия Петросян вышла в лидеры финала Гран-при России в женском одиночном катании по итогам короткой программы.