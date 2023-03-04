Деменко признался, что ждал большего от «Спартака» в матче с «Уралом»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко поделился мнением об игре красно-белых в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

Встреча, прошедшая 4 марта в Москве, завершилась со счетом 2:2.

«Однозначно, я ожидал большего от «Спартака». Но еще перед матчем говорил, что «Спартак» может столкнуться с проблемами, потому что «Урал» — боевая команда. «Спартак» — молодец, что все-таки дожал и мог выходить вперед. Но потеря очков случилась, и это проблема сейчас для команды.

Что касается судейства и гола после свистка в конце, сложно оценивать. VAR когда смотрим, думаем, что было нарушение, а арбитр все равно думает наоборот», — передает слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Дубль в прошедшем матче оформил спартаковец Руслан Литвинов. В составе «Урала» отличились Рай Влут (с пенальти) и Эрик Бикфалви. В концовке игры отличился форвард «Спартака» Александр Соболев, но арбитр Виталий Мешков отменил взятие ворот.

Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 37 очков и продолжают занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» остается на десятой строчке.

Ранее стало известно, что московский «Спартак» имеет право в одностороннем порядке разорвать контракт с нападающим Квинси Промесом, если того признают виновным и приговорят его к реальному сроку лишения свободы.