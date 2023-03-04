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Экс-тренер «Спартака» считает, что судья не ошибся, не засчитав гол Соболева «Уралу»

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РИА Новости

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал эпизод матча красно-белых с «Уралом». В концовке игры главный судья Виталий Мешков не засчитал гол Александра Соболева, сочтя, что полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в этот момент фолил против вратаря екатеринбуржцев Евгения Помазуна — при том, что голкипер столкнулся со своим защитником. Гладилин подчеркнул, что фол со стороны Мартинса был — но не против вратаря.

«Не было там судейской ошибки. Может, не было чистого столкновения, по телевизору не было видно. Но Мартинс подталкивал соперника, и игрок столкнулся со своим вратарем. Спартаковец вел борьбу и немножко его подтолкнул. В общем, заострять внимание на этом вопросе не нужно. Никакой предвзятости не было, я бы не стал обижаться на то, что кто-то ошибся», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

«Спартак» сыграл с «Уралом» вничью 2:2. В составе красно-белых дубль оформил Руслан Литвинов, за екатеринбуржцев забили Рай Влут с пенальти и Эрик Бикфалви. Москвичи набрали 37 очков и на пять баллов отстают от лидирующего в чемпионате «Зенита», который в данный момент играет с «Пари НН».

Ранее экс-арбитр ФИФА Игорь Федотов заявил, что Мешков украл гол у «Спартака».

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Футбол. Чемпионат России
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