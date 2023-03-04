Олимпийские комитеты Африки выступили за участие российских спортсменов в ОИ-2024

Исполнительный комитет Ассоциаций национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) единогласно проголосовал за участие российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Такое решение члены комитета приняли во время заседания, прошедшего 4 марта в Нуакшоте (Мавритания).

«Речь идет о том, чтобы позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх в условиях полного нейтралитета без каких-либо признаков идентичности», — говорится в заявлении ANOCA.

Глава ассоциации Мустафа Берраф также отметил, что организация поддерживает позицию Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, что 25 января МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению спецоперации на территории Украины.

Глава МОК Томас Бах уже призвал правительства стран не вмешиваться в вопрос допуска российских и белорусских спортсменов до международных соревнований.

В интервью Der Spiegel он сообщил, что допускает участие россиян и белорусов в Играх-2024 без флага и гимна, отметив, что МОК не поддерживает дискриминацию по национальному признаку.

Ранее экс-первая ракетка мира Даниил Медведев признался, что позволяет себе вещи, не совсем характерные для профессиональных спортсменов.