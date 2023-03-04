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Журова призвала всех в мире равняться на украинского теннисиста Приходько

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова оценила слова украинского теннисиста Олега Приходько, назвав его настоящим спортсменом. Он заявил, что осуждение Украиной российских спортсменов только разжигает конфликт.

«В теннисе ведут правильную политику. Пресекают всех, кто пытается негативно себя вести. Но я ему искренне сочувствую. За свою честность и жесткую позицию он получит сейчас плохую связь от людей и федерации на Украине. К сожалению, он может стать объектом всеобщей ненависти.

Если бы другие федерации брали пример с тенниса, мировой спорт был бы совсем другим. На таких, как Приходько, надо равняться во всем мире. Он поступил как настоящий спортсмен», — передает слова Журовой Sport24.

Напомним, что российские теннисисты пропустили Уимблдон в прошлом году. Организаторы турнира отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA).

Стоит отметить, что сегодня на турнире в Дубае состоится финал между россиянами Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым. Начало матча в 18.00 по московскому времени.

Ранее Даниил Медведев рассказал о трех слабостях, которые он позволяет себе делать.

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