Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Теннисист Медведев рассказал о трех слабостях, которые он позволяет себе делать

close
100%
Nikku/XinHua/Global Look Press

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев признался, что позволяет себе вещи, не совсем характерные для профессиональных спортсменов.

«Некоторые в туре тренируют дыхание? Я так не делаю. Да, я работаю над психологией. И я понимаю, что другим могут помочь, например, те же дыхательные практики, йога, растяжка, все такое. Но я не особо этим увлекаюсь, потому что не могу быть на 110% идеальным.

Я ем десерты. Иногда поздно ложусь, потому что играю в PlayStation. Могу выпить с друзьями в выходные», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Сегодня Медведев в финальном матче турнира в Дубае встретится с соотечественником Андреем Рублевым. Начало матча в 18.00 по московскому времени.

В своих полуфинальных матчах россияне одержали победу над представителями топ-16. Рублев переиграл немца Александра Зверева 6:3, 7:6, а Даниил Медведев стал победителем в паре против первой ракетки мира Новака Джоковича 6:4, 6:4.

Медведев в обновленном рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) занимает седьмое место.

Ранее Алексей Селиваненко отметил принципиальность финала Медведева и Рублева в Дубае.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть