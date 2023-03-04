Лещук об игре Овечкина за ФК «Динамо»: приходим с разминки, а он уже «мертвый»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о жалобах хоккеиста Александра Овечкина на предыгровую разминку в футбольном матче с «Амкалом».

«Приходим с разминки перед игрой, а он уже «мертвый». Смеется, говорит: «Ну куда вы так разминаетесь?! Я в игре меньше устаю, чем у вас на разминке». Они же там вышли на раскаточку, чуть-чуть покатались и разошлись. А после нашей разминки весь мокрый. Доктор Саше и нашатырь дает, и всякие гели, чтобы он в себя пришел. Мы думали — как он выдержит десять минут в игре?», — передает слова Лещука «Спорт-Экспресс».

Напомним, что прошлым летом Овечкин дебютировал в футболе, появившись в матче московского «Динамо» с командой блогеров «Амкал» с первых минут. На 11-й минуте форвард открыл счет с передачи пяткой Федора Смолова. Гол Овечкина стал первым и победным в этом матче. После своего гола хоккеист был заменен.

Стоит отметить, что Александр Овечкин вывел на поле московскую команду с капитанской повязкой на руке. Хоккеист вышел на матч с «Амкалом» в футболке с третьим номером, под которым за московский клуб выступал его отец.

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