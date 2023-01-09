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«Барселона» обыграла «Атлетико» и закрепилась на первом месте в Ла Лиге

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Reuters

Завершился матч 16 тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Атлетико» и «Барселона». Встреча, прошедшая на стадионе «Метрополитано» в Мадриде, завершилась победой каталонской команды со счетом 1:0.

На 22-й минуте матча единственный мяч забил нападающий «Барселоны» Усман Дембеле.

Таким образом, «Барселона» закрепилась на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 41 очко. У «Реала», который располагается на второй строчке, 38 баллов. Тройку лучших замыкает «Реал Сосьедад», которому удалось заработать 32 очка. «Атлетико» с 27 очками занимает пятую позицию.

В следующем матче в рамках чемпионата Испании «Барселона» встретится с «Хетафе». Встреча пройдет 21 января. «Атлетико» 15 января проведет встречу с «Альмерией».

Ранее «Реал» проиграл «Вильярреалу», потерпев второе поражение в четырех матчах.

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Футбол. Чемпионат Испании
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