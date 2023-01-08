Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кавазашвили ждет чемпионство «Спартака» в текущем сезоне РПЛ

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, чего ждет от второй части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Чего жду от второй половины сезона? Чемпионского звания «Спартака». Думаю, Промес сможет стать лучшим бомбардиром, а «Локомотив» поднимется выше в турнирной таблице. На седьмом или на восьмом месте твердо будет стоять», — заявил Кавазашвили.

После первой части сезона Российской премьер-лиги красно-белые занимают в турнирной таблице второе место. На счету команды Гильермо Абаскаля 36 очков, 11 побед, три ничьих и три поражения.

Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», набравший 42 очка. Замыкает тройку лидеров «Ростов», имеющий в активе 35 баллов.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о будущем наставника Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

33-летний испанец Абаскаль возглавил «Спартак» в преддверии сезона-2022/23 после ухода с поста главного тренера команды итальянского специалиста Паоло Ваноли.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть