Кавазашвили ждет чемпионство «Спартака» в текущем сезоне РПЛ

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, чего ждет от второй части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт-Экспресс».

«Чего жду от второй половины сезона? Чемпионского звания «Спартака». Думаю, Промес сможет стать лучшим бомбардиром, а «Локомотив» поднимется выше в турнирной таблице. На седьмом или на восьмом месте твердо будет стоять», — заявил Кавазашвили.

После первой части сезона Российской премьер-лиги красно-белые занимают в турнирной таблице второе место. На счету команды Гильермо Абаскаля 36 очков, 11 побед, три ничьих и три поражения.

Лидирует в турнирной таблице петербургский «Зенит», набравший 42 очка. Замыкает тройку лидеров «Ростов», имеющий в активе 35 баллов.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о будущем наставника Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».

33-летний испанец Абаскаль возглавил «Спартак» в преддверии сезона-2022/23 после ухода с поста главного тренера команды итальянского специалиста Паоло Ваноли.