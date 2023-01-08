Кафельников: Абаскаль уйдет из «Спартака», если ему предложит контракт «Севилья»

Российский теннисист Евгений Кафельников поделился мнением о будущем наставника Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке», передает «Спорт День за Днем».

«Если ему потенциально предложат поработать в «Севилье», то он примет это предложение. Весь наш футбол находится под определенным ударом», — сказал Кафельников.

33-летний испанец Абаскаль возглавил «Спартак» в преддверии сезона-2022/23 после ухода с поста главного тренера команды итальянского специалиста Паоло Ваноли.

После первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают в турнирной таблице второе место. На счету команды Абаскаля 36 очков, 11 побед, три ничьих и три поражения.

Ранее защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что бывший главный тренер команды Паоло Ваноли расстроил его своим уходом из столичного клуба.