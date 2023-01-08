Трусова рассказала, как фигуристы понимают, сколько оборотов в прыжке сделали

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, как фигуристы во время прыжков понимают, сколько оборотов в элементе они сделали.

Спортсменка, которая занимается в группе Светланы Соколовской, стала первой в истории женщиной, которой удалось приземлить пять четверных прыжков на Олимпийских играх.

«Конечно, не считаем. Во время прыжка мы ощущаем, когда нужно раскрываться и выезжать», — написала Трусова в своем Telegram-канале.

Александра Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой.

Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.

23 декабря стало известно, что Трусова не выступит на национальном первенстве из-за болезни. Последним стартом для нее стал пятый этап Гран-при России в Самаре. Там серебряный призер игр в Пекине заняла второе место, уступив только Софье Самоделкиной.

Ранее сообщалось, что Трусова в своем Telegram-канале назвала самый странный предмет, на котором она оставляла автограф.