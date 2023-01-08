Боец UFC Долидзе об уходе Хабиба из UFC: он вправе принимать такие решения

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Роман Долидзе поделился мнением об уходе экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова из смешанных единоборств (MMA), передает Mma.metaratings.ru.

«Он вправе принимать подобные решения. Он очень многое сделал для MMA. Но, конечно, мог бы сделать и еще больше. Но если он принял такое решение, то его нужно уважать», — сказал Долидзе.

О своем уходе из индустрии смешанных единоборств Нурмагомедов объявил, сделав репост записи, в которой говорилось, что он хочет больше времени уделять семье. При этом ряд источников сообщил, что он намерен заняться серьезным бизнесом. В какой именно сфере хочет реализоваться Хабиб, не уточнялось.

Ранее российский боец Джефф Монсон высказался об уходе Хабиба Нурмагомедова из смешанных единоборств (MMA).