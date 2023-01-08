Агент Барбоза: разговоры о завершении карьеры Дзюбы преждевременны

Португальский агент Пауло Барбоза поделился мнением о будущем футболиста Артема Дзюбы, передает «Спорт-Экспресс».

«Дзюба может играть на высоком уровне еще 2-3 года. И я говорю о хорошем клубе в хорошем чемпионате. Думаю, разговоры о завершении карьеры преждевременны и неуместны», — сказал Барбоза.

Сейчас 34-летний Дзюба находится без команды. Он уже ранее выступал в Турции за клуб «Адана Демирспор» с августа 2022 года. 3 ноября его контракт с командой был расторгнут. Всего россиянин сыграл четыре матча за «Адану», ни одного не провел полностью. Последний раз он появлялся на поле 7 октября.

В СМИ появилась информация, согласно которой Дзюба мог пополнить состав одного из клубов в Саудовской Аравии, однако сам футболист посчитал этот чемпионат неперспективным.

Ранее главный тренер московской «Родины» Дмитрий Парфенов высказался о возможном переходе Артема Дзюбы в команду.