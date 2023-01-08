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Промоутер Гаджиев объяснил уход Хабиба из MMA сменой поколений

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал уход Хабиба Нурмагомедова из смешанных единоборств (MMA), передает «Чемпионат.com».

«Это потеря для индустрии? Это естественный процесс, смена поколений. Придут другие люди, уже есть Ислам Махачев. Он уже во многом занял эту нишу», — сказал Гаджиев.

О своем уходе из индустрии смешанных единоборств Нурмагомедов объявил, сделав репост записи, в которой говорилось, что он хочет больше времени уделять семье. При этом ряд источников сообщил, что он намерен заняться серьезным бизнесом. В какой именно сфере хочет реализоваться Хабиб, не уточнялось.

Ранее боец ACA Альберт Туменов прокомментировал решение бывшего бойца Абсоолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова покинуть смешанные единоборства (MMA).

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