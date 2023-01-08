Воспитанник «Манчестер Сити» перешел в «Крылья Советов»

Аргентинский воспитанник английского «Манчестер Сити» Бенхамин Гарре перешел в самарские «Крылья Советов».

Журналист Сезар Луис Мерло в соцсетях отметил, что аргентинский «Расинг», которому принадлежали права на игрока, досрочно прервал аренду 22-летнего футболиста в «Уракане».

«Гарре очень хотел перейти в российский клуб из-за выгодного финансового предложения», — добавил он.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» занимают 11-е место, набрав 20 очков. В следующем туре самарцы сыграют с московским «Динамо». Игра состоится 5 марта.

Лидирует в таблице петербургский «Зенит», набрав 42 очка.

Ранее чешский главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» Марцел Личка прокомментировал политическую ситуацию в России и Украине, отметив, что спорт должен оставаться вне политики.

Личка дважды выводил «Оренбург» в РПЛ, но по итогам сезона-2020/21 клубу не разрешили выйти в элиту из-за изменений в регламенте.