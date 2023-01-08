Боец UFC Бернс оценил шансы на реванш с Чимаевым

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Гилберт Бернс поделился мнением о реванше со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, передает MMA Junkie.

«Я думаю, что реванш с Чимаевым случится. Думаю, что подерусь с Белалом Мухаммадом», — сказал Бернс.

В ночь на 11 сентября Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед российского происхождения одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой.

Стоит отметить, что при появлении в октагоне Чимаев был встречен публикой оглушительным гулом. Напомним, что он не смог попасть в вес на взвешивании перед главным поединком турнира UFC 279 в легком весе против Нейта Диаза.

Ранее шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), заявил, что с ним никто не хочет драться.