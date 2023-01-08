Экс-игрок «ПСЖ» М'Бами умер в возрасте 40 лет

Экс-игрок французского «ПСЖ» и сборной Камеруна Модест М'Бами умер в возрасте 40 лет после сердечного приступа, передает пресс-служба парижан.

«ПСЖ» выражает соболезнования семье и близким Модеста», — говорится в сообщении.

Последним клубом М'Бами был французский «Гавр», за который он выступал с 2014 по 2015 год. В 2000 году М'Бами стал олимпийским чемпионом в составе камерунской национальной команды.

Также М'Бами выступал за марсельский «Олимпик», испанскую «Альмерию», «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Ранее бывший тренер сборной Италии по футболу Джанлука Виалли скончался от рака поджелудочной железы в возрасте 58 лет.

В декабре специалист был вынужден покинуть пост помощника главного тренера национальной сборной Италии в связи с лечением от онкологического заболевания. 20 декабря он был госпитализирован в Лондоне из-за ухудшения состояния здоровья.