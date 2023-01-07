Крянин: Клебо — уникум, но, думаю, ему не очень интересно выигрывать в отсутствие россиян

Российский лыжник, бронзовый призер чемпионата мира-2001 Сергей Крянин прокомментировал рекорд норвежца Йоханнеса Клебо по победам в рамках «Тур де Ски». Клебо выиграл классический масс-старт в итальянском Валь-ди-Фьемме, и эта победа стала для него уже шестой на многодневке этого сезона — он обошел по этому показателю россиян Александра Большунова и Сергея Устюгова, у которых было ранее по пять побед. Крянин констатировал, что отсутствие российских лыжников на международных соревнованиях облегчает жизнь их соперников, отметив при этом, что Клебо является уникальным спортсменом.

«Мы можем только предполагать, что было бы, если бы участвовали Устюгов и Большунов. Это те люди, которые готовы биться за первое место, и их соперникам, думаю, было бы не так комфортно добывать победы.

Клебо — это уникум, у нас тоже есть два уникума: Большунов и Устюгов. Если Сергей преодолевает свои травмы и выступает без болезненных ощущений, то только он может обыгрывать норвежца на спринтерских дистанциях. Саша Большунов на длинных дистанциях — король, в спринте он также может при хорошем состоянии обыграть Клебо. Это те люди, которые сейчас на полях лыжных баталий могут быть сильнее на той или иной дистанции. Но так как их нет на международных соревнованиях, Клебо сейчас — один из очевидных лидеров.

Думаю, ему и самому в такой ситуации не очень интересно бороться за первое место, но вы видите, как он без особого сопротивления делает то, что он хочет. Это предсказуемо. У нас есть ребята и девчата, которые могут бороться с лидерами на равных, на долях секунды. Но они, к сожалению, лишены такой возможности», — сказал Крянин «Газете.Ru».

Напомним, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца нынешнего сезона, а позже продлила санкции.

Они пропустили последние этапы Кубка мира 2021/22. Также российские лыжники не принимают участие в новом сезоне 2022/23, а сосредоточены на внутренних стартах.

Ранее тренер сборной России Бородавко призвал не обижать Клебо после его достижения по победам на этапах «Тур де Ски».