Хорватский защитник французского «Лиона» Деян Ловрен, ранее выступавший за петербургский «Зенит», прокомментировал скандальное видео со своим участием, в котором якобы спел песню, связанную с ультраправой фашистской организацией.

Напомним, 33-летний защитник оказался в центре скандала после того, как в Сети появилось видео с вечеринки игроков национальной сборной Хорватии после возвращения с чемпионата мира — 2022. В видеоролике Ловрен спел хорватскую песню «За Родину – готовы», которая считается гимном хорватских националистов.

«На меня напали. Они cразу иcкажают вcе в негативном ключе, не ccылаяcь на правильную пеcню. Это не имеет ничего общего c фашизмом. Для меня это патриотичеcкая пеcня о моей cтране.

Моя cтрана cовcем недавно боролаcь за cвою незавиcимоcть и вcе еще находитcя в cтадии cтановления.

Я уважаю всех. Первым человеком, который поздравил меня после чемпионата мира, был серб Новак Джокович. Это страна, где у меня много друзей», — цитирует футболиста AFP.

Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 года. Ранее он играл за клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль», с которым побеждал в чемпионате Англии и становился победителем Лиги чемпионов. Защитник уже выступал за «Лион» — с 2010 по 2013 год.

На чемпионате мира в Катаре Ловрен в составе сборной Хорватии стал бронзовым призером турнира. В 2018 году на мировом первенстве, прошедшем в России, защитник выиграл серебро.

Ранее в Хорватии заявили, что Ловрена будут сильнее уважать в сборной после перехода из «Зенита» в «Лион».