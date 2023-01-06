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«Визжать и прыгать смысла нет, принимать решение будем не мы»: Плющев о заявлении главы IIHF

Плющев положительно относится к заявлению Тардифа о возвращении России на ЧМ в новом сезоне

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев отреагировал на заявление главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа о рассмотрении вопроса возвращения команд из России на конгрессе организации в конце мая 2023 года.

«Если президент IIHF заявляет, что вопрос будет рассмотрен — хорошо. Относимся к этому положительно.

Если учитывать заявление американцев о необходимости вернуть российских спортсменов на следующую Олимпиаду — может, идут подвижки. Без России тяжело.

Визжать и прыгать нет смысла, принимать решение будем не мы. Но как факт — это положительная история», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Международная федерация хоккея приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея не включила сборную России в состав групп на МЧМ-2024.

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Хоккей. Сборная России
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