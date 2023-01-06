Испанский журналист: Месси отказался бы от титула ЧМ ради контракта, как у Роналду

Испанский журналист Эду Агирре, известный своими близкими отношениями с форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду, заявил, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси отказался бы от титула чемпиона мира ради контракта, подобного соглашению португальца с саудовским клубом.

«Месси моментально бы отказался от титула чемпиона мира ради того, чтобы получить контракт, подобный договору Роналду с «Аль-Насром». Мы говорим о контракте на сумму в полмиллиарда евро. Месси тоже должен думать о своих будущих потомках», — цитирует журналиста El Chiringuito.

2 января Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

Ранее сообщалось, что Месси стал спортсменом 2022 года по версии L'Équipe.