Стало известно, когда IIHF примет решение по участию российских хоккеистов на ЧМ

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф сообщил, что решение по возможному возвращению сборных России на чемпионаты мира в сезоне-2023/24 будет принято на конгрессе организации в конце мая.

Сегодня, 6 января, IIHF на своем официальном сайте опубликовала состав групп на молодежный чемпионат мира 2024 года, не включив в них национальные команды России и Белоруссии. Турнир пройдет с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года в шведском Гетеборге. В МЧМ примут участие десять сборных.

«Решение об участии России и Белоруссии в сезоне-2023/24 во всех чемпионатах мира по хоккею, включая и молодежный, будет принято на конгрессе IIHF в Финляндии в конце мая», – приводит слова Тардифа РИА Новости.

Напомним, что Международная федерация хоккея приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В начале июля дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Люк Тардиф высказался об участии игроков из НХЛ в Олимпиаде-2026.