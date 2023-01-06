«Дали друг другу по хлебальнику и все нормально»: Харитонов о драке главы UFC с женой

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов высказался о том, что глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ударил свою жену во время совместного отдыха в ночном клубе.

«Я не думаю, что этот инцидент как-то повлияет на карьеру Уайта. Есть такая поговорка: «Милые бранятся, только тешатся». Дали друг другу по хлебальнику, и все нормально. Потом помирились, обнялись и живут дальше. Это все обычная бытовуха», — приводит слова Харитонова Metaratings.ru.

Напомним, что Дана Уайт устроил драку в ночном клубе со своей женой в канун Нового года, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Уайт знаком со своей женой с восьмого класса. В 1996 году пара сыграла свадьбу. Они воспитывают троих детей.

Он стал президентом UFC в 2001 году, увеличив популярность ММА в мире. В марте 2019 года Уайт подписал новое соглашение с промоушеном сроком на семь лет.

Ранее российский промоутер Владимир Хрюнов назвал драку главы UFC с женой проявлением американизма.