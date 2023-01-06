Овечкин вышел на чистое второе место по числу набранных очков в НХЛ среди европейцев

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (6:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Таким образом, 37-летний форвард довел число своих очков за карьеру в НХЛ до 1458 (809+649).

Овечкин опередил по числу результативных баллов легендарного финского хоккеиста Теему Селянне (1457) и вышел на чистое второе место по этому показателю среди европейских игроков.

Опережает российского нападающего только чех Яромир Ягр, у которого 1921 (766+1155) очко в лиге. Возглавляет список — канадец Уэйн Гретцки (2857 (894+1963)).

Ранее сообщалось, что пресс-служба НХЛ объявила первых игроков, выбранных для участия в Матче звезд лиги.

В список попали шестеро россиян — Александр Овечкин, Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»), Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»).