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Чесноков оценил текущую форму Новака Джоковича

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Elise Amendola/AP

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Чесноков прокомментировал игру экс-первой ракетки мира серба Новака Джоковича на старте сезона, а также оценил его шансы на предстоящем первом турнире «Большого шлема» в сезоне Australian Open.

«Сейчас идет только предварительный турнир. Он все выигрывает. С каким бы счетом он ни выигрывал, даже сейчас 7:6, 7:6, он себя тренирует и работает, чтобы подготовиться к «мейджору». Думаю, он будет в порядке. Будет одним из главных фаворитов на титул Australian Open этого года», — рассказал Чесноков в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

Джокович является самым титулованным теннисистом Australian Open. Он выигрывал турнир в одиночном разряде девять раз, ни разу не проиграв, если добирался до полуфинальной стадии.

В прошлом году серб не смог выступить на АО, так как был депортирован властями Австралии из страны из-за нарушения коронавирусного протокола, так как не был вакцинирован.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров занял первое место среди российских игроков Национальной хоккейной лиги по показателю ценности.

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