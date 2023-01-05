Президент «Барселоны» Лапорта заявил, что предпочитает не говорить о Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в эфире Cadena Ser высказался об уходе легенды клуба Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Я должен был поставить «Барселону» выше лучшего игрока в истории футбола. В момент экономического краха я не мог его удержать. Думаю, что это стало лучшим решением для клуба. Сейчас он игрок «ПСЖ», я предпочитаю не говорить о нем», — сказал Лапорта.

Напомним, что Месси перебрался в «Пари Сен-Жермен» в августе 2021 года. После 18 лет в «Барселоне» аргентинец принял решение покинуть команду. Вместе с ней он десять раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Месси принял участие в 12 матчах команды в чемпионате Франции, забил семь голов и отдал семь голевых передач. В прошлом сезоне у аргентинца было шесть голов и 13 результативных передач по прошествии 26 игр.

Ранее Месси прокомментировал свое возвращение в «ПСЖ» после отпуска.