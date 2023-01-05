Тренер Рианчо считает, что Канчельскис был пьян, говоря о договорняках России на ЧМ-2018

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о словах бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса о том, что матчи сборной России на чемпионате мира — 2018 были купленными. Слова Рианчо передает Sport24.

«Вряд ли такое можно сказать на трезвую голову. История всегда дает нам подсказки, ведь страны-хозяйки находятся под подозрениями на своих ЧМ. Надо предоставить это футбольным историкам и экспертам, а не делать такие поверхностные выводы», — сказал Рианчо.

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира добилась исторического для себя результата, пробившись в четвертьфинал, где уступила сборной Хорватии только в серии послематчевых пенальти. В матче 1/8 финала против Испании встреча также перетекла в серию 11-метровых ударов, но российская команда тогда оказалась сильнее. На групповом этапе сборная России одержала победу над Саудовской Аравией со счетом 5:0, обыграла Египет (3:1) и потерпела поражение от Уругвая (0:3). Победителем чемпионата мира — 2018 стала национальная команда Франции.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ответил Канчельскису, заявившему, что матчи России на ЧМ-2018 были купленными.