Боец UFC Топурия избил в испанском баре местного певца

Грузинский боец смешанного стиля Илия Топурия, представляющий Испанию, оказался участником драки. В сети появилось видео его конфликта с посетителем одного из испанских баров.

При этом сам боец не являлся зачинщиком драки. На видео заметно, что Топурия стоял возле игрового автомата, когда к нему подошел мужчина и два раза его толкнул, на что Илия ответил серией ударов.

Впрочем, судя по всему, инцидент носил постановочный характер. Как отмечают испанские СМИ, оппонентом Топурии в этом конфликте был местный певец Омар Монтес, которого со спортсменом связывают теплые дружеские отношения. Монтес неоднократно публиковал в соцсетях совместные фото с бойцом и сопровождал их записями в поддержку Илии. Кроме того, за несколько часов до стычки в баре Монтес выкладывал видео своего спарринга с Топурией в спортивном зале в Аликанте.

Последний на сегодняшний день бой Топурия провел в декабре 2022 года, на турнире UFC 282 он удушающим приемом победил американца Брайса Митчелла. В общей сложности, на его счету 13 побед в 13 боях в смешанных единоборствах.

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