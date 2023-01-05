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Экс-футболист «МЮ» Канчельскис рассказал, как ему предлагали сдать матч за $500 тысяч

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, как ему предлагали деньги за то, чтобы клуб «Носта», генеральным директором которого он является в 2007 году, проиграл матч. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мне в свое время предлагали много игр сдать. Даже в Новотроицке, когда я работал гендиректором. Приехали из «Кубани», привезли денежку. Я сказал: «Ребят, я в эти игры не играю и играть не буду». Ну заработаю я эти деньги, а потом что? Вся страна будет знать. Предлагали 500 тыс. долларов», — признался Канчельскис.

В профессиональной карьере футболиста Канчельскис также выступал за «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Сатурн», «Крылья Советов» и ряд других команд. В качестве тренера Канчельскис работал «Торпедо ЗИЛ», «Уфе», «Юрмале», «Солярисе» и «Навбахоре».

Ранее Андрей Канчельскис рассказал, как во время игры за саудовский клуб «Аль-Хилаль» посетил публичную казнь 18 человек.

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