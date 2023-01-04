Фигуристка Шанаева о том, что ее называют секс-символом: я смущаюсь, но почему нет?

Российская фигуристка Елизавета Шалаева высказалась о своей популярности.

«В некоторых статьях меня называли секс-символом фигурного катания? Я смущаюсь... Но почему нет?

Поклонники пишут, я все репощу. Даже скрины делаю, когда очень трогательные слова пишут. Очень круто получается, когда делают нарезки из наших программ и музыку накладывают. Я все выставляю.

У меня есть специальная папка в галерее, где я все это храню. Грустненько? Открываю, и сразу хоп! Уже не грустненько!» — приводит слова Шанаевой Sport24.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

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