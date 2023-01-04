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Президент «Оренбурга» заявил, что «Крылья Советов» не перевели деньги за Сычевого

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ФК «Оренбург»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, что самарские «Крылья Советов» пока не перечислили деньги за трансфер нападающего Владимира Сычевого. Его слова передает «РБ Спорт».

«Деньги за Сычевого пока не пришли. Занимались этим, а поступления на том этапе нас не так сильно волновали. Потом есть письмо от «Крыльев Советов». Сроки, правда, немного сдвинулись, но они, если не ошибаюсь, до 25 января должны перечислить эти денежные средства, — сказал Еремякин.

В сезоне-2022/23 Сычевой забил уже 14 голов в 15 матчах и вместе с игроком московского «Спартака» Квинси Промесом делит первое место в списке лучших снайперов РПЛ.

После первой части сезона «Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 25 очков. Самарцы с 20 очками располагаются на 11-й позиции.

Ранее бывший футболист раменского «Сатурна» Андрей Каряка высказался о переходе Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

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