The Athletic: окружение Роналду было против его ухода из «Манчестер Юнайтед»

Окружение португальского нападающего Криштиану Роналду было против того, чтобы футболист покидал английский «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, агент игрока Жорже Мендеш советовал Роналду остаться в клубе и принять свою роль при главном тренере Эрике тен Хаге. Рикарду Регуфе, личный менеджер и друг Роналду, также выступал за то, чтобы игрок оставался в Англии.

Однако Роналду сам изъявил желание покинуть «Юнайтед».

2 января Роналду стал игроком «Аль-Насра», по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Сегодня он официально был представлен в качестве игрока клуба. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Так, например, он получит от клуба проживание в роскошном особняке, а также самолет для перелетов в Португалию и Испанию и повышенное внимание ко всем своим потребностям и нуждам своей семьи.

К тому же, узбекскому нападающему «Аль-Насра» Джалолиддину Машарипову пришлось уступить Роналду 7-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что Роналду на пресс-конференции по поводу своего перехода в клуб из Саудовской Аравии ошибся, заявив, что рад играть в Южно-Африканской республике (ЮАР).