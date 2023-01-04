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Генсек FIS Вион назвал свои слова о возвращении российских лыжников ошибкой

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РИА Новости

Генеральный секретарь Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Мишель Вион опроверг свои же слова о допуске российских лыжников на турниры под эгидой организации. В сентябре 2022 года он заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах думает о возвращении россиян.

«Я сказал то, что не должен был говорить. Это было ошибкой. Мы не поддерживаем ситуацию на Украине, к сожалению, она еще не разрешилась. Федерация приняла решение не допускать российских и белорусских спортсменов, тренеров и менеджеров команд. Это абсолютно ясно и действует всю зиму, что бы ни случилось», — передает слова Виона Nettavisen.

Напомним, что FIS приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца прошлого сезона, а позже продлила санкции. Они пропустили последние этапы Кубка мира 2021/22 и старт 2022/23.

Стоит отметить, что это не помешало россиянке Наталье Непряевой выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Ранее американский лыжник Бен Огден заявил, что ему нравятся россияне и выразил надежду на их скорое возвращение.

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