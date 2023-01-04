«Фиорентина» планирует разорвать контракт с Кокориным по обоюдному согласию

Как стало известно Sport24, итальянская «Фиорентина» до конца сезона разорвет контракт с нападающим Александром Кокориным.

Как утверждает источник, в «Фиорентине» довольны, что Кокорин нашел себе регулярную игровую практику на Кипре. Игрок зарекомендовал себя и настроен остаться в «Арисе». Клуб намерен оформить полноценный трансфер россиянина из Италии. В настоящий момент «Фиорентина» и «Арис» договариваются о бесплатном переходе нападающего. В итальянском клубе не видят Кокорина в составе и хотят разорвать контракт по согласию сторон.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

Это привело к тому, что нападающий сменил команду. Этим летом он стал игроком кипрского «Ариса». Он принял участие в десяти играх, отметившись четырьмя забитыми мячами.

Ранее Александр Кокорин рассказал, хочет ли вернуться в Россию.