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«Фиорентина» планирует разорвать контракт с Кокориным по обоюдному согласию

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Global Look Press

Как стало известно Sport24, итальянская «Фиорентина» до конца сезона разорвет контракт с нападающим Александром Кокориным.

Как утверждает источник, в «Фиорентине» довольны, что Кокорин нашел себе регулярную игровую практику на Кипре. Игрок зарекомендовал себя и настроен остаться в «Арисе». Клуб намерен оформить полноценный трансфер россиянина из Италии. В настоящий момент «Фиорентина» и «Арис» договариваются о бесплатном переходе нападающего. В итальянском клубе не видят Кокорина в составе и хотят разорвать контракт по согласию сторон.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также нападающий в России известен по выступлениям за «Зенит», «Сочи», «Динамо» и «Анжи».

В прошлом сезоне 31-летний российский форвард появлялся на поле в чемпионате Италии шесть раз и результативными действиями также не отметился. В общей сложности Кокорин провел на поле за эти матчи 53 минуты.

Это привело к тому, что нападающий сменил команду. Этим летом он стал игроком кипрского «Ариса». Он принял участие в десяти играх, отметившись четырьмя забитыми мячами.

Ранее Александр Кокорин рассказал, хочет ли вернуться в Россию.

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Футбол. Чемпионат Италии
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