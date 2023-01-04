Гретцки о погоне Овечкина: мы прошли точку, когда надо спрашивать «сделает ли он это»

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки высказался о погоне российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за его рекордом.

«Я думаю, что мы прошли точку, когда надо спрашивать «сделает ли он это». Год назад мы сказали, что вопрос в том, когда он это сделает. Так что это здорово для хоккея. Это хорошо, и я думаю, что это не могло случиться с человеком лучше. Он великолепен в нашем виде спорта», — передает слова Гретцкий официальный сайт НХЛ.

Сегодня Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) оформил дубль в ворота «Баффало». Россиянин в течение 10 минут дважды поразил ворота соперника. В первом случае в качестве ассистента ему выступил Евгений Кузнецов.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 28 заброшенных шайб и 19 результативных передач в 40 матчах лиги.

Эти шайбы стали 807-й и 808-й в НХЛ для россиянина. Он на данный момент занимает второе место по этому показателю. Теперь целью Овечкина остается непревзойденный рекорд Уэйна Гретцки. Канадец за свою карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин обновил рекорд НХЛ по голам за стартовые 40 игр сезона среди игроков старше 36 лет.