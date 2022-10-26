The Hockey Writers: НХЛ не внесла Малкина в топ-100 лучших игроков, но он войдет в Зал славы

Журналист The Hockey Writers Кайл Гайп поделился мнением о том, что российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин попал в десятку лучших европейских игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«НХЛ может не считать Малкина одним из 100 величайших игроков всех времен, но он точно входит в число 10 лучших европейских игроков. За 13+ сезонов он сыграл во всех 82 матчах всего дважды. Но, несмотря на травмы, он является одним из самых динамичных игроков поколения и будет внесен в Зал славы», — считает Гайп.

Евгений Малкин – воспитанник магнитогорского «Металлурга». Карьеру в НХЛ он начал в 2006 году, в составе «Питтсбурга» он трижды завоевал Кубок Стэнли. Вместе с Кросби и Летангом он составил уникальное трио – первое в истории играющее в таком сочетании на протяжении 16 сезонов.

В нынешнем сезоне НХЛ Малкин принял участие в семи матчах, в которых ему удалось забросить четыре шайбы сделать три результативные передачи.

Ранее шайба Малкина не помогла «Питтсбургу» избежать поражения от «Калгари Флэймз» в матче НХЛ.